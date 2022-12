La banque américaine Wells Fargo a indiqué qu’elle a accepté de payer 3,7 milliards de dollars dans le cadre d’un règlement avec le Bureau de protection des droits financiers des consommateurs (CFPB) pour mettre fin à des poursuites en liaison avec sa gestion des prêts automobiles et des hypothèques.

Wells Fargo paiera ainsi environ 2 milliards de dollars à plus de 16 millions de personnes touchées par ses actions, plus une amende de 1,7 milliard de dollars à un fonds CFPB en soutien des victimes de violations financières.

« Les actions illégales de la banque ont entraîné des milliards de dollars de préjudice financier pour ses clients et, pour des milliers de clients, la perte de leurs véhicules et de leurs maisons », indique le CFPB dans un communiqué.

« Les consommateurs se sont vu imposer illégalement des frais et des intérêts sur les prêts automobiles et hypothécaires, ont vu leurs voitures saisies à tort et ont fait l’objet de paiements de prêts automobiles et hypothécaires injustifiés par la banque », a ajouté l’organisme.

Wells Fargo fait l’objet d’un examen fédéral depuis des années, suite à des allégations selon lesquelles la banque aurait ouvert des millions de comptes de consommation factices.