A l’occasion des vacances scolaires qui coïncident avec le week-end, la Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) a recommandé, ce jeudi, à ses usagers d’organiser au préalable leurs déplacements.

Dans un communiqué, l’ADM informe ses clients-usagers que l’ensemble du réseau autoroutier devrait connaître un trafic important le vendredi 08 mars entre 15h et 22h, le samedi 09 mars entre 9h et 13h et le dimanche 17 mars, qui coïncidera avec les retours des vacances scolaires, entre 16h et 22h.

Pour un voyage sécurisé et confortable, l’ADM recommande à ses usagers d’organiser leur déplacement, de se renseigner sur l’état instantané du trafic en téléchargeant l’application ADM TRAFIC et de rester attentifs aux alertes météorologiques, en faisant preuve de vigilance en cas de rafales de vent, de pluie ou de brouillard.

L’ADM recommande également de prendre des pauses toutes les deux heures et contrôler l’état des pneus, de ne pas occuper la Bande d’Arrêt d’Urgence sauf en cas d’extrême urgence ainsi que de vérifier le solde restant sur le Pass Jawaz et de procéder à sa recharge avant d’emprunter l’autoroute.

Elle conseille aussi ses usagers de faire preuve de vigilance en passant par des zones connaissant une recrudescence du brouillard ou des précipitations qui réduisent la visibilité et altèrent la perception des distances, de réduire la vitesse, de maintenir la distance de sécurité, d’allumer les feux nécessaires du véhicule même en plein jour.

Pour plus d’informations, l’ADM met à la disposition des ses usagers le numéro 5050.