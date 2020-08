L’hôpital militaire et l’hôpital Avicenne de Rabat, ainsi que l’hôpital Ibn Rochd de Casablanca ont été retenus pour les essais cliniques du vaccin anti-Covid-19, qui devront démarrer lundi prochain.





Près de 5.000 volontaires devraient participer à ces essais. Ils resteraient sous suivi médical durant une période d’au moins 40 jours.





Pour rappel, cette opération s’inscrit dans le cadre d’une collaboration maroco-chinoise qui permettra au Royaume d’assurer au citoyen marocain d’être parmi les premiers servis en matière de vaccination contre le Coronavirus.





Et en cas de succès, le Maroc produira lui-même le vaccin, avait déclaré le ministre de la Santé, Khalid Aït Taleb, à l’issue de la cérémonie signature jeudi via vidéo-conférence, simultanément à Rabat et à Pékin, de ces accords.

A suivre !