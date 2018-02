Infomédiaire Maroc – Dans le cadre de la mise en œuvre du « Programme Riâya 2017-2018 » élaboré par le ministère de la Santé, quelque 98 caravanes médicales ont été organisées au profit de plus de 230 000 bénéficiaires, dans le cadre des efforts visant à désenclaver les régions ayant connu des chutes de neige et une forte baisse des températures, a indiqué le secrétaire général chargé de la supervision du Centre de veille et de coordination (CVC) au sein du ministère de l’Intérieur, Hassan Rochdi.

Ce dernier a ajouté que des consultations gratuites ont été programmées, en plus de la distribution de médicaments aux populations des douars affectés par la vague de froid, et ce en coordination avec les autorités locales et le tissu associatif. Il a, en outre, relevé que des hélicoptères du ministère de la Santé et de la Gendarmerie Royale ont été mobilisés afin d’assister les unités d’intervention, particulièrement pour évacuer les cas urgents ou acheminer des aides alimentaires aux zones enclavées.

