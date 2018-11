Infomediaire Maroc – Grand rendez-vous des adeptes du véganisme de par le monde, le VegFest prendra ses quartiers au cœur de l’ancienne médina de Fès, dimanche 2 décembre. Festival international dédié au mode de vie végétalien, l’événement organisé au sein de l’auberge culturelle Medina Social Club rassemblera plusieurs activistes et acteurs du secteur venus du Maroc mais aussi des Etats-unis, d’Europe et d’Afrique du Nord.

Premier VegFest organisé en Afrique du Nord et second en Afrique, l’événement annuel propose plusieurs activités, dont des sessions de yoga, des cours de cuisine vegan, des tables rondes et débats et des dégustations de plats et boissons vegan.

Au menu figurent aussi un stand et espace d’exposition et de vente de produits ainsi que des concerts de musique et performances d’artistes.