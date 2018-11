Infomediaire Maroc – Le nouveau Comité exécutif de l’ASEA (Association des Bourses Africaines) a été mis en place ce dimanche à Lagos, pour un mandat de 2 ans (2018-2020).

Il est composé des Bourses suivantes de Johannesburg, de Casablanca, de Nairobi, d’Accra, de Douala, du Caire, de Kigali, de Gaborone et de la BRVM (UEMOA).

Karim Hajji, directeur général de la Bourse de Casablanca a été élu Président et le Togolais Edoh Kossi Amenounve, directeur général de la BRVM, vice-président.

Le duo sera est chargé de piloter la nouvelle stratégie de l’association ainsi que le processus d’intégration des bourses Africaines (African Exchange Linkage Project) pour un meilleur financement des économies du continent.

L’ASEA compte 25 bourses de valeurs.Elle vise à développer les échanges entre ses membres, améliorer la compétitivité internationale de ses membres et à fournir une plate-forme pour la mise en réseau et l’échange d’informations.

Créé en 1993, l’ASEA travaille à développer le potentiel des marchés de capitaux africains. Sa vision est de permettre que les bourses de valeurs mobilières d’Afrique soient des acteurs clé de la transformation économique et sociale de l’Afrique à l’horizon 2025.

L’ASEA constitue un forum pour la communication, l’échange d’informations, la coopération et l’assistance technique entre ses membres, afin de faciliter le processus d’intégration financière pour la mobilisation effective du capital pour accélérer le développement économique de l’Afrique.

Rédaction Infomediaire.