Après un partenariat signé, en mars dernier, portant sur le crédit gratuit, Auto24 vient de signer un partenariat stratégique avec AtlantaSanad Assurance pour offrir à ses clients une assurance RC (Responsabilité Civile) gratuite pour la première année.

Le partenariat en question implique également une offre compétitive exclusive aux clients d’Auto 24 portant sur son offre large et complète des garanties assurantielles annexes ainsi qu’un écosystème intégré au processus de vente d’Auto24.

« Ce partenariat innovant avec AtlantaSanad Assurance vient boucler la boucle du service client innovant et inédit qu’offre Auto24. Non seulement nous proposons des voitures certifiées et un financement gratuit, mais également une assurance RC gratuite et des garanties annexes à prix très compétitifs. Nous sommes ravis de confirmer une fois de plus, à travers ce récent partenariat, notre positionnement unique et notre engagement à améliorer et à faciliter l’expérience client », explique Mehdi El Mazouni, directeur général Auto24 Maroc.

« Nous sommes très fiers de signer ce partenariat avec un acteur qui a une vision 360° du service client et une approche holistique de vente clé en main », a déclaré Jalal Benchekroun, directeur général d’AtlantaSanad Assurance, avant de poursuivre: « avec notre présence dans les différentes régions du Maroc à travers près de 350 points de vente, nous comptons accompagner Auto 24 dans son développement et offrir davantage des services de pointes intégrés ».

Le partenariat signé, le 1er juillet, stipule également la mise en place d’un écosystème intégré au sein des showrooms Auto24 ainsi que l’accompagnement du concessionnaire d’occasion pour son développement dans différentes villes du Royaume ou encore à travers d’autres innovations permettant d’améliorer leur expérience d’achat. Ce partenariat vise à offrir un service client complet et intégré, combinant la vente de voitures d’occasion certifiées avec des solutions d’assurance innovantes sur tout le Royaume.