La voiture électrique semble être l’avenir de l’industrie automobile, mais son adoption est freinée par son coût élevé et une infrastructure de recharge limitée. Cependant, la démocratisation des véhicules électriques est possible et même nécessaire pour assurer un avenir plus propre et durable.

C’est dans ce sens que Les Inspirations ÉCO, en partenariat avec l’Association des Importateurs de Véhicules au Maroc (AIVAM), Dacia Maroc et DS Automobile, a organisé une table ronde, le 27 avril, pour répondre aux questions et challenges liés au sujet. Le contenu sera prochainement diffusé sur Les ÉCO.