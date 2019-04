Selon une étude publiée en janvier 2018 par le cabinet ArcView, la vente légale de cannabis dans les Etats américains qui l’autorisent déjà pourrait générer un chiffre d’affaires de 40 milliards de dollars en 2021, contre 16 milliards en 2017, rapporte le média suisse Le Temps.

Au niveau mondial, le marché du cannabis figure parmi les industries à la croissance la plus rapide, avec un chiffre d’affaires estimé à 75 milliards de dollars d’ici à 2030.

D’autres estimations prévoient un marché mondial du cannabis pesant entre 100 et 200 milliards de dollars à l’horizon 2025, indique la même source. Rien qu’au Canada, la vente de marijuana pure pourrait générer plus de 6 milliards de dollars de recettes par an après la légalisation, selon une étude du cabinet Deloitte publiée en 2016. Et cela sans compter les revenus du cannabis thérapeutique.

Le cannabis est donc appelé à devenir un segment très lucratif au cours des prochaines années. «Ce phénomène se propage partout dans le monde. Cela ouvre la voie à un marché totalement neuf et donc indéniablement intéressant pour les investisseurs», poursuit Martin Landry, de GMP Securities, cité par Le Temps.

Il n’en fallait pas plus pour que le petit monde de l’or vert s’agite et multiplie les transactions. Au mois d’octobre dernier, la bourse de Toronto enregistrait des capitalisations boursières record. Canopy Growth, par exemple, s’est vue valorisée à hauteur de 16 milliards de dollars canadiens, soit environ 12,2 milliards de francs suisses.