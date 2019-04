La compagnie aérienne low cost Air Arabia Maroc propose désormais une nouvelle liaison entre Tanger et Lyon, sa troisième vers l’aéroport français. Casablanca gagne des lignes vers Tunis, Lisbonne, Prague et Pise.

Du 1er avril au 24 octobre 2019, la filiale marocaine de la spécialiste du vol pas cher basée dans l’Emirat de Charjah propose deux vols par semaine entre Tanger-Ibn Battouta et l’aéroport de Lyon-Saint Exupéry, opérés en Airbus A320 de 168 places. Air Arabia Maroc est sans concurrence sur cette ligne, sa troisième vers Lyon après celles au départ de Casablanca et Fès, et sa deuxième entre Tanger et la France après celle vers Paris-CDG.

Le programme estival de la low cost marocaine inclut également à compter de ce 1er avril trois rotations hebdomadaires entre Casablanca-Mohammed V et l’aéroport de Tunis Carthage, en concurrence sur cette route avec Royal Air Maroc et Tunisair.

Le même nombre de fréquence est désormais proposé entre Casablanca et Lisbonne-Umberto Delgado. Air Arabia Maroc est cette fois face à TAP Air Portugal et la RAM.

Air Arabia Maroc lance en outre aujourd’hui deux autres lignes à Casablanca, à commencer par deux rotations hebdomadaires vers l’aéroport de Prague-Vaclav Havel. Air Arabia est sans concurrence sur cette route.

Enfin Casablanca bénéficie également à compter d’aujourd’hui de deux nouveaux vols par semaine vers Pise-Galileo Galilei, toujours sans concurrence. Pise est la huitième destination d’Air Arabia Maroc en Italie, après Bergame, Bologne, Catane, Naples, Rome, Turin et Venise.