Selon des médias espagnols, la reprise des liaisons maritimes entre les ports du Sud de l’Espagne et ceux de Tanger et de Nador ainsi que le port de Tarajal dans la ville occupée de Sebta, ne va plus tarder, rapporte Le Matin.

Selon ces mêmes sources, la position de Madrid de soutenir l’initiative marocaine d’autonomie au Sahara marocain a été favorable pour une reprise du trafic normal des passagers entre les deux pays.

Des discussions seraient en cours entre les deux gouvernements pour rétablir les liaisons maritimes ainsi que la réouverture du passage de Sebta et Mellilia, ajoutent les mêmes sources.

Selon les prévisions, cette réouverture est prévue vers la fin du mois de Ramadan et concernera, dans un premier temps, les personnes disposant d’un contrat de travail.