Cette exposition marque l’une des activités à travers lesquelles la culture et la tradition serbes seront présentées au public marocain dans le cadre de « l’Année de la Serbie au Maroc », a ajouté la même source. « L’exposition présente des affiches avec des documents montrant les relations amicales et le soutien mutuel qui ont rendu les liens entre la République de Serbie et le Royaume du Maroc, si forts au fil des décennies », a souligné l’Ambassade, notant que cette exposition a également présenté en première un court documentaire sur la visite du Président de la RSFY, Josip Broz Tito au Maroc en 1961.

Outre l’Ambassadeur Ivan Bauer, le secrétaire général du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Abdelilah Afifi, la ministre adjointe de la Culture et de l’information de Serbie, Danijela Vanusic et le directeur des Archives de Yougoslavie, Milan Terzic, ont également pris la parole lors de l’exposition, a conclu le communiqué.