Infomédiaire Maroc – La ville de Chefchaouen abritera, du 5 au 7 juillet prochain, le 1er Forum mondial des villes intermédiaires, à l’initiative de la Commune urbaine et de l’organisation Cités et gouvernements locaux unis (CGLU).

Ce forum vise à élaborer une vision différente et à impulser une nouvelle dynamique dans les pays du monde, dans le cadre de l’Agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable et des agendas des changements climatiques, de lutte contre les catastrophes et d’urbanisme, visant à créer des changements sociétaux durables, indique un communiqué des organisateurs.

La majorité des pays, dont le Maroc, ont signé ces agendas pour garantir un monde plus global, humain et durable et transmettre avec fierté ces acquis entre les générations, soulignent les organisateurs, précisant que le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, avait déclaré que « gagner ou perdre le défi de la durabilité dans le monde passe par les villes ».

Rédaction Infomédiaire