Infomédiaire Maroc – Une nouvelle liaison aérienne Nador-Casablanca a été inaugurée, vendredi dernier, par la compagnie aérienne low cost Air Arabia-Maroc, à raison de 2 vols (aller-retour) hebdomadaires, vendredi et dimanche.

Fruit d’une convention de 3 ans renouvelable liant le Conseil de la région de l’Oriental et Air Arabia Maroc, cette nouvelle desserte ambitionne de contribuer au renforcement de la connectivité aérienne de la région et de promouvoir son développement socio-économique.

Les vols Nador-Casablanca, seront opérés avec un avion biréacteur de type Airbus A320 d’une capacité de 174 sièges.

Pour rappel, la ville de Nador est desservie à partir de plusieurs aéroports internationaux notamment Bruxelles et Charleroi (Belgique), Amsterdam (Pays-Bas), Paris, Marseille et Montpellier (France), Madrid, Barcelone, Majorque et Gérone (Espagne), Frankfurt, Cologne et Düsseldorf (Allemagne).

Rédaction Infomédiaire