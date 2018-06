Infomédiaire Maroc – La 1ère réunion annuelle de la Plateforme Africaine des Villes Propres (ACCP) aura lieu du 26 au 28 juin courant à Rabat, avec la participation de plus de 31 pays Africains, ont indiqué, vendredi, les organisateurs.

La réunion est organisée par l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) en partenariat avec le ministère de l’intérieur, le ministère des affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, le Secrétariat d’Etat chargé du Développement Durable, le ministère de l’Environnement du Japon , le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) et l’ONU-Habitat et la ville de Yokohama, ajoutent les organisateurs dans un communiqué.

Du fait de la croissance de la population, du développement économique et de l’évolution du rythme de l’urbanisation, la pression environnementale sur les villes en Afrique devient de plus en plus importante, notamment dans le secteur des déchets dont la mauvaise gestion peut entraîner des effets néfastes sur les conditions d’hygiène et de santé des populations, souligne-t-on.

