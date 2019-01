Infomédiaire Maroc – Green Energy Park (GPE), plateforme de test, de recherche et de formation en énergie solaire située dans la ville verte de Benguerir a signé mercredi, quatre conventions pour la mise en œuvre de projets innovants pour les villes vertes de demain.

Ces conventions ont été signées en marge du deuxième atelier « Hands on Solar Decathlon Africa » dans le cadre de la 1ère édition africaine de la compétition estudiantine internationale des bâtiments verts « Solar Decathlon Africa ».

La première convention a été conclue entre GPE et la Société d’aménagement et développement vert (SADV) avec comme objectif de développer des villes intelligentes à travers l’intégration des énergies renouvelables et la mobilité électrique.

La deuxième convention a été signée entre GEP et le Groupe Saint-Gobain (entreprise française spécialisée dans la production, la transformation et distribution de matériaux) dans le but de promouvoir la construction durable et l’instauration et la réalisation de laboratoires de certifications des matériaux de construction.

La troisième convention a été ficelée entre GEP et Robobat-Maroc, fournisseur de solutions logicielles, avec comme objectif la digitalisation des métiers de la construction, alors que la quatrième convention, signée entre GEP et Schneider Electric, vise à promouvoir les habitations durables à travers la gestion intelligente de l’énergie.

Développée par l’Institut de Recherche en Energie Solaire et Energies Nouvelles (IRESEN) avec le soutien du ministère de l’Energie, des Mines et du développement durable ainsi que du Groupe OCP, GEP, cette première plateforme en Afrique, modèle unique en son genre, permet d’une part, la création de synergies et la mutualisation des infrastructures de recherche pour créer une masse critique et arriver à l’excellence, et d’autre part l’acquisition du savoir et du savoir-faire par les différentes universités partenaires ainsi que les industriels.

Rédaction Infomédiaire