La plateforme d’écoute et d’accompagnement «Kolonamaak», déciée aux femmes et filles en situation de vulnérabilité, a été lancée, ce mercredi à Rabat, “afin d’améliorer leurs conditions et de protéger leurs droits de toute violation”.



Mise en place sur instructions de la Princesse Lalla Meryem, Présidente de l’Union Nationale des Femmes de Maroc (UNFM), cette plateforme a pour objectif de signaler tout abus ou violence dont seraient victimes les femmes et les filles, et de les orienter vers les autorités compétentes. Les bénéficiaires recevront également des conseils sur les possibilités d’emploi, de formation ou de création d’entreprise ou de projets générateurs de revenus aux niveaux local et régional.



Dans une allocution de circonstance, la Secrétaire générale de l’UNFM, Farida Khamlichi, a affirmé que la mise en place de cette plateforme fait partie des programmes de l’UNFM visant à contribuer à l’effort de promotion des droits des femmes, mené sous la conduite du Roi Mohammed VI.



Initiée par l’Union depuis le 8 mars dernier, cette démarche vise la création d’une plateforme d’écoute, de soutien et d’accompagnement sous le slogan «Kolonamaak”, l’objectif étant d’en faire un outil permettant aux femmes de faire face aux situations fragiles qu’elles subissent et leur fournir des informations et des conseils pour atténuer l’état de vulnérabilité dont elles souffrent, a-t-elle expliqué.



La plateforme fournira une ligne téléphonique directe (8350) et une application gratuite téléchargeable sur les smartphones, ce qui en fait une initiative pionnière et sans précédent qui permettra aux victimes de contacter une personne qui va les écouter et les diriger vers l’autorité de sécurité ou judiciaire compétente, a ajouté Mme Khamlichi, relevant que ce nouvel outil permettra également de répondre aux demandes des femmes et des filles en matières d’emploi, de formation ou de travail.



Pour sa part, la représentante de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), Mariama Iraqi, Commissaire de police à Rabat, a estimé que le lancement de cette plateforme est une véritable incarnation de l’approche participative basée sur l’interaction positive entre les différents acteurs institutionnels et juridiques pour atteindre les objectifs de protection et de sécurité et l’accompagnement des femmes et des filles en situation vulnérable.



Iraqi a noté que la question de la lutte contre la violence à l’égard des femmes constitue un grand chantier dans la stratégie de la DGSN, sur la base de sa conviction institutionnelle concernant la violence contre cette catégorie sociale, qui porte préjudice aux acquis que le Maroc a accumulés dans le domaine des droits de l’Homme, notant que la DGSN veille à s’engager activement et efficacement dans cet édifice des droits de l’Homme.



De son côté, le Colonel Meriem Bouayadi, représentante de la Gendarmerie royale, a précisé que la lutte contre la violence à l’égard des femmes et sa prévention constituent des priorités stratégiques pour la Gendarmerie royale dans le cadre de la protection et de la promotion des droits de l’Homme, en particulier ceux des femmes, passant en revue nombre de mesures prises en ce sens par la Gendarmerie royale.



Parmi ces mesures et procédures, Bouayadi a cité le numéro vert mis en place depuis 1993 pour aider les différentes classes sociales, y compris les femmes, ainsi que l’activation de l’approche genre, conformément aux exigences de la Constitution de 2011 et ce, en ouvrant la voie à la gente féminine pour s’engager dans des spécialités autrefois exclusivement réservées aux hommes.



La cérémonie de lancement de cette plateforme a été marquée par la présence de la ministre de la Solidarité, de la Femme de la Famille et de Développement Social, Jamila El Moussali, du Procureur général du Roi près la Cour de Cassation, président du Ministère public, Mohamed Abdennabaoui, ainsi que de plusieurs autres personnalités. La plateforme «Kolonamaak» a été initiée en partenariat avec le ministère de la santé, le ministère de la Solidarité, de la Femme, de la Famille et de Développement Social, la DGSN, la Présidence du Ministère public, la Gendarmerie Royale, l’OFPPT, Poste Maroc et l’ANAPEC.



Cette plateforme offre un service d’aide, d’écoute et d’orientation ouvert 24h/7 via une ligne téléphonique directe en appelant le numéro 8350 et une application téléphonique gratuite disponible sur AppStore et PlayStore, permettant de localiser le téléphone de la victime pour lui apporter l’aide nécessaire et l’orienter vers la plateforme d’écoute