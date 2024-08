En 2023, cinq pays de l’Union européenne ont affiché les taux d’approbation les plus élevés pour les visas Schengen demandés par les Marocains. En tête de liste, on retrouve la Suisse, qui a approuvé 3.415 demandes, soit un taux de 83,9%. Ce pays a également délivré 82% de visas à entrées multiples pour les Marocains, derrière l’Allemagne (85,19%) et l’Autriche (89,2%).

Selon les données de Schengen Visa Info, la France, avec 251.950 visas accordés, affiche un taux d’approbation de 81,3%. L’Hexagone a accordé 134.153 visas à entrées multiples, soit 52,25 % des visas approuvés.

La Pologne a approuvé 83,1% des 693 demandes reçues, tandis que le Portugal a accepté 1.902 demandes sur 2.376, soit un taux de 80,1%. Enfin, la Tchéquie a enregistré un taux d’approbation de 75,6 % sur 664 demandes.