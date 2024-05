Selon un communiqué du ministère slovène des Affaires étrangères et européennes, repris par le site SchengenNews, les frais de visa Schengen connaîtront une hausse de 12% à compter du 11 juin 2024.

Ainsi, les frais de visas de courte durée (visa de type C) passeront de 80 à 90 euros pour les adultes et de 40 à 45 euros pour les enfants âgés de six à douze ans. Cette hausse s’appliquera à tous les pays du monde, fait-on savoir.

L’UE n’a pas encore annoncé officiellement la hausse des frais du visa Schengen, mais la décision devrait être publiée, en fin de semaine, dans son Bulletin Officiel.

Rappelons qu’une proposition d’augmenter les droits de visas avait été formulée par l’UE en février dernier, notant que les frais peuvent être révisés tous les trois ans, selon le règlement de la Commission européenne. Le taux d’inflation dans l’UE explique l’augmentation des droits de visa.