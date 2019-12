Vivo Energy Maroc, l’entreprise en charge de la commercialisation et de la distribution de carburants et lubrifiants de marque Shell au Maroc et de Gaz de Pétrole Liquéfié de marque Butagaz, annonce la nomination de George Roberts, son nouveau Directeur Général, à partir du 1 er décembre 2019.

Il succède à Bernard Le Goff, Directeur Général par intérim depuis le 1 er juin 2019.

George Roberts vient de EG Group, société indépendante de stations-service et boutiques, qui exploite plus de 5 000 stations-service en Europe, en Amérique du Nord et en Australie. Au sein de EG Group, George Roberts a été Directeur Général de la division des activités carburants pendant les deux dernières années, après avoir occupé le poste de Vice-Président Approvisionnement et Distribution.

Avant de travailler pour EG Group, George Roberts a passé plus de 11 années chez BP, occupant divers postes opérationnels et d’encadrement en Afrique australe, en

France, en Australie et à Rotterdam. George Roberts a suivi une formation de gestion exécutive du MIT à Boston, il est titulaire d’un master en logistique et gestion de la chaîne d’approvisionnement de l’université de Cranfield et d'un master en management de l’université Heriot-Watt.

Les activités de Vivo Energy Maroc reposent sur trois valeurs fondatrices que sont l’honnêteté, l’intégrité et le respect d’autrui. La vision de « devenir la société d’énergie la plus respectée du Maroc » se veut la conséquence logique d’une démarche exemplaire à tout point de vue. Elle signifie faire affaire dans les règles et donner la priorité à la santé, la sûreté, la sécurité et l'environnement. Elle signifie aussi investir dans l’avenir : pour la société, les communautés et le Maroc là où l’entreprise exerce ses activités.