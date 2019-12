Les recettes voyages au Maroc ont bondi de 6,1% à fin octobre 2019 en s’établissant à plus de 66,29 milliards de dirhams (MMDH) contre 62,46 MMDH une année plus tôt, selon l’Office des changes. En parallèle, les dépenses voyages ont augmenté de 10,9% à 17,81 MMDH, contre 16,07 MMDH au cours de la même période, relève l’Office des changes qui vient de publier ses indicateurs des échanges extérieurs, ajoutant que le solde des voyages a ainsi enregistré une hausse de 4,5%.

A noter par ailleurs que, toujours selon la même source, le flux net des Investissements Directs Marocains à l’Etranger (IDME) a augmenté de 49,7% au titre des dix premiers mois de l’année 2019, passant ainsi de 5,499 MMDH à fin octobre 2018 à 8,231 MMDH à fin octobre 2019.