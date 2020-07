Une semaine après la reprise de ses vols domestiques, Royal Air Maroc renforcera, à partir du 06 juillet, son offre en augmentant le nombre de fréquences et de destinations desservies. Le programme de vols comprend désormais neuf liaisons régulières.

Les destinations nouvellement rétablies sont les suivantes : quatre lignes au départ et vers Casablanca en l’occurrence Tétouan, Hoceima et Ouarzazate (2 fréquences par semaine) et Errachidia (3 fréquences par semaine) ainsi que la liaison reliant Tétouan à Al Hoceima à raison de deux fréquences par semaine.

La compagnie augmentera également son offre sur trois des quatre lignes relancées depuis le 25 juin. Ainsi, les liaisons Casablanca-Dakhla et Casablanca-Laayoune passeront à 5 fréquences par semaine au lieu de 3 ; et la ligne Casablanca-Agadir sera renforcée par une quatrième fréquence par semaine.

Par ailleurs, et conformément aux recommandations des pouvoirs publics et aux normes internationales, Royal Air Maroc a mis en place des mesures de sécurité sanitaire afin de garantir la santé et la sécurité de ses clients et de son personnel. A cet effet, la Compagnie Nationale tient à préciser que le port du masque est obligatoire sur l’ensemble de ses vols et que seuls les sacs à main et les sacs pour enfants et pour ordinateurs sont autorisés à bord comme bagages cabine. Royal Air Maroc rappelle également que ses services procèdent, entre autres, à la désinfection régulière des avions et de tous les espaces empruntés par les passagers depuis l’enregistrement jusqu’à l’embarquement. De même, les mesures de sécurité sanitaire sont extrêmement respectées durant l’opération d’embarquement comme le respect de la distanciation dans la zone d’embarquement, dans les bus de transfert et dans les escabeaux et les passerelles.

Les vols sont disponibles à la vente sur le site Internet de la Compagnie Nationale www.royalairmaroc.com, via ses centres d’appel ainsi que dans ses agences commerciales et sur le réseau des agences de voyages.

Le programme de vols actuel est détaillé ci-dessous. Il est à signaler cependant qu’il est appelé à évoluer progressivement, Royal Air Maroc étant mobilisé à l’adapter en temps réel en fonction de la demande.

NB : départs des vols en heure locale (GMT+1)

Casablanca-Dakhla

Lundi, Mercredi, Vendredi, Samedi et Dimanche :

Départ de Casablanca vers Dakhla : 12h00

Départ de Dakhla vers Casablanca : 15h20

Casablanca-Laayoune

Lundi, Mercredi, Vendredi, Samedi et Dimanche :

Départ de Casablanca vers Laayoune : 13h15

Départ de Laayoune vers Casablanca : 15h50

Casablanca-Agadir

Lundi, Mercredi, Vendredi et Dimanche :

Départ de Casablanca vers Agadir : 18h30

Départ de Agadir vers Casablanca : 20h30

Casablanca-Errachidia

Lundi, Jeudi et Samedi :

Départ de Casablanca vers Errachidia : 08h00

Départ de Errachidia vers Casablanca : 10h55

Casablanca-Ouarzazate

Lundi et Samedi :

Départ de Casablanca vers Ouarzazate : 14h00

Départ de Ouarzazate vers Casablanca : 16h25

Casablanca-Oujda

Mercredi, Vendredi et Dimanche :

Départ de Casablanca vers Oujda : 18h25

Départ de Oujda vers Casablanca : 20h40

Casablanca-Tétouan

Vendredi et Dimanche :

Départ de Casablanca vers Tétouan : 16h30

Départ de Tétouan vers Casablanca : 21h00

Casablanca-Al Hoceïma

Vendredi et Dimanche :

Départ de Casablanca vers Al Hoceima : 16h30

Départ de Al Hoceima vers Casablanca : 19h40

Tétouan – Al Hoceïma

Vendredi et Dimanche :

Départ de Tétouan vers Al Hoceïma : 18h20