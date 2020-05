La Chambre des conseillers a décidé de parachever le projet de mise à niveau du système de communication audiovisuelle et informatique au niveau des salles de réunion, et de développer une application dédiée aux opérations de vote à distance par voie électronique selon une approche intégrée.

Dans un communiqué publié à l’issue d’une réunion en visioconférence vendredi sous la présidence de Hakim Benchamach, président de la deuxième chambre du parlement, les membres du bureau ont réitéré leur fierté de voir l’expérience du vote électronique à distance menée à bien.

Ils ont à cet égard salué la généralisation de ce mécanisme pour les commissions permanentes et son adoption dans de bonnes conditions, en tirant le meilleur parti des nouvelles technologies de l’information et de la communication en vue de répondre aux exigences de l’action parlementaire en ces circonstances exceptionnelles de propagation de la pandémie du Covid-19. Le président de la Chambre et les membres du bureau se sont également penchés sur le plan d’action de cette institution pour la période post-confinement, laquelle nécessite des révisions juridiques et procédurales afin de surmonter certaines lacunes et difficultés auxquelles se heurte l’action parlementaire.