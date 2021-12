Pour leur 34ème enquête annuelle, les ‘‘Readers’s Choice Awards’’ ont donné la main aux électeurs inscrits pour voter pour leurs pays préférés à travers la planète. ‘‘Alors que le monde a commencé à rouvrir et à se réadapter, les résultats reflètent les types d’endroits que les votants voulaient visiter lorsqu’ils ne pouvaient pas voyager et ceux où ils sont retourné en premier une fois qu’ils le pouvaient’’, indique ‘‘Condé Nast Traveler’’, initiateur de l’enquête.

A noter que le Maroc arrive à la quatrième position derrière, dans l’ordre, le Portugal, la Nouvelle Zélande et le Japon. Le Top 5 mondial est complété par le Sri Lanka.

Et concernant le Royaume, ‘‘Condé Nast Traveler’’ explique que ‘‘pour les voyageurs occidentaux, le Maroc a toujours été une porte d’entrée, non seulement vers le continent africain mais vers le monde arabe dans son ensemble. Il est facile de relater l’attrait séculaire de ses riads, de ses marchés animés et de ses médinas aux allures de labyrinthe, sans ignorer sa culture tout aussi dynamique du 21ème siècle. De nos jours, les créateurs de tous bords, y compris les hôteliers de charme, les créateurs de bijoux, les fabricants de textiles et les artistes visuels, s’inspirent de motifs traditionnels tout en se tournant vers l’avenir, Marrakech et Tanger devenant des ‘hot spots’ pour les amateurs de design. Le Musée Yves Saint Laurent de Marrakech, inauguré en 2017, est devenu un lieu incontournable pour les fashionistas, et la ville ocre se classe désormais parmi les pôles d’art contemporain les plus importants d’Afrique, grâce aux nouveaux lieux comme le Musée d’art contemporain africain Al Maaden ou le Comptoir des Mines’’.