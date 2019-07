Les voyages ont coûté près de 19 milliards de dirhams (MMDH) en devises au titre de 2018, en progression de 9% par rapport à 2017, année qui avait déjà enregistré une hausse de 21%, selon les chiffres de l’Office des changes.



En 2018, les dépenses de voyages des Marocains à l’étranger ont augmenté de 1,55 MMDH pour s’établir à 18,9 MMDH, soit une hausse plus forte que celle des recettes touristiques en devises engrangées par le Maroc (+1 MMDH), d’après les mêmes chiffres.



Et la facture ne va que s’alourdir à coup sûr avec l’augmentation de la dotation touristique décidée en 2019 et qui passe à jusqu’à 100 000 DH par personne par an.