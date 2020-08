Au lendemain de l’annonce d’une série de nouvelles mesures imposant aux voyageurs souhaitant se rendre en France, au départ du Maroc, de présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures, outre une attestation sur l’honneur et une autorisation de déplacement international, les autorités françaises ont décidé de faire marche arrière. ‘‘Dans la mesure du possible, il est fortement recommandé, dès à présent, d’effectuer les tests PCR avant le départ», peut-on lire dans un message diffusé par l’ambassade de France à Rabat sur les réseaux sociaux.







Toutefois, poursuit la même source, l’absence de production d’un test PCR ne constitue pas, à ce jour, un motif de refus d’entrée sur le territoire. Les personnes non munies de tests seront invitées à leur arrivée à se placer en quarantaine à leur domicile ou au lieu indiqué aux autorités sanitaires présentes à l’aéroport’’.