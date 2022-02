Wafa Takaful a été agréée par l’ACAPS pour effectuer des opérations d’assurances takaful

famille, takaful investissement et takaful général.

Wafa Takaful, filiale à 100% de Wafa Assurance, a été pensée et dimensionnée pour être un

opérateur multi distributeurs au service des banques participatives opérant au Maroc et

plus généralement, au service des clients et assurés souhaitant souscrire des assurances

conformes aux avis du Conseil Supérieur des Oulémas.

L’engagement de Wafa Takaful au service de la finance participative et de l’inclusion

financière qu’elle sous-tend se fera sous la marque Wafa affichant ainsi son adossement au

leader des assurances au Maroc et apportant ainsi toutes les garanties de

professionnalisme, d’expertise et de qualité de services. Plus largement, cette nouvelle

filiale vient confirmer une fois de plus le positionnement historique du Groupe Attijariwafa

Bank comme acteur financier universel accompagnant les acteurs économiques et les

ménages dans leur vie quotidienne et dans les moments clés, notamment dans le domaine

de la banque participative à travers Bank Assafa.

Wafa Takaful démarre son activité avec une gamme de 3 produits : (i) protection de la

famille par une couverture décès (ii) une couverture multirisques du bien financé (iii)

constitution d’une épargne à long terme pour assurer des revenus complémentaires lors

du départ à la retraite. Cette gamme sera élargie et enrichie pour répondre aux attentes

des assurés et des partenaires.

Cette nouvelle filiale dédiée aux opérations d’assurance takaful consolide ainsi le statut

d’assureur universel du Groupe Wafa Assurance qui exerce dorénavant ses activités dans

neuf marchés : assurances des entreprises, assurances vie des particuliers, assurances non

vie des particuliers, santé individuelle, assurances inclusives, assistance, digital,

international et maintenant les assurances takaful.