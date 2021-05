Les 5 premières compagnies d’assurances au Maroc concentrent une part de marché de 69% en Assurance Vie et Non Vie, selon la fédération marocaine des sociétés d’assurances et de réassurance (FMSAR).

Avec un chiffre d’affaires de 8,37 milliards de dirhams (MMDH), Wafa Assurance arrive largement en tête, devant RMA (6,87 MMDH), Mutuelle Taamine Chaabi (5,78 MMDH), Saham Assurance (5,12 MMDH) et AtlantaSanad (5,12 MMDH). Et toujours selon la même source, l’assurance Vie et Capitalisation représente 45% des primes émises au Maroc au titre de l’exercice 2020, suivi de l’assurance automobile avec plus de 26%.