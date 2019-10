Meriem Benkhayat a été nommée en tant que Directeur Executif en charge du Pole Finance de Wafa Assurance, et vient ainsi enrichir le Comite DG de la compagnie. Le Pole Finance a été spécialisé en le dédiant exclusivement aux affaires financières. Il comprend 6 directions : la Direction Financière et Comptabilité, la Direction Contrôle de Gestion, la Direction des Investissements, la Direction Inspection & Recouvrement, la Direction Financière et Comptabilité des Filiales et la Direction Stratégie & ALM. Benkhayat est diplômée de l’ISCAE en 1999 et a un Master en Contrôle de Gestion de la même Ecole. Elle a de plus les certifications SFAF d’analystes financiers et gestionnaires des marchés financiers. Elle a démarré sa carrière chez Attijari Management en 1999 et a été gérant actions jusqu’à 2005 avant de rejoindre la COMANAV comme contrôleur de gestion. En 2008, elle rejoint Wafa Assurance avec le grade de Directeur Adjoint pour créer la Direction des Investissements. En 2012, elle est nommée Directeur des lnvestissements et en 2017 elle accède au grade de Directeur Executif.