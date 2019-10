Le Casablanca Hotel vient de remporter le prix du ‘‘Meilleur Hôtel d’Affaires en Afrique’’ avec les prestigieux grands prix Villégiatures 2019 à Paris au Châteaux de Ferrières. A travers ce prix, Le Villégiatures Awards couronnent les plus beaux hôtels d’Europe, d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Asie, par le biais d’un jury composé de 22 journalistes et correspondants de presse influents, issus de 15 nationalités. Par ailleurs, à l’occasion de la cérémonie annuelle du ‘‘World Luxury Travel Awards’’, qui s’est déroulée à Rovaniemi en Finlande, le Casablanca Hôtel s’est illustré en tant que ‘‘Luxury Palace Hotel’’ au Maroc. Cette distinction positionne l’hôtel une fois de plus dans le service haut de gamme pour une clientèle principalement d’affaire exigeante, qui reconnait la qualité des prestations offertes au niveau du standing de l’hôtel et au niveau du service. Le world Luxury Travel Awards récompense chaque année les établissements hôteliers du monde pour leur niveau de service et d’excellence. Le jury composé de professionnels de l’industrie du tourisme de luxe, distingue les hôtels du monde entier en 53 catégories.

Déclaration :

– ‘‘Nous recevons ses distinctions des villégiatures grand prix, des World Luxury Travel Awards comme de nouvelles récompenses pour toutes les équipes du Casablanca hôtel, qui œuvrent sans relâche et avec passion depuis 3 ans, à la satisfaction d’une clientèle nationale et internationale d’affaires et loisirs exigeante’’.

Amine El Moumni, Directeur Général du Casablanca Hotel