Wafa Immobilier et le Conseil National de l’Ordre des Notaires du Maroc renforcent leur étroite collaboration, en matière de digitalisation de leurs services et confirment leur adhésion totale à la stratégie nationale digitale au service du citoyen.

Dans une logique de simplification du parcours de leurs clients et d’amélioration de leur satisfaction, Wafa Immobilier et le CNONM se sont inscrits depuis le lancement du nouveau plan stratégique de Wafa Immobilier, WIMooV 2025 en début de l’année 2022, dans une dynamique de transformation et de digitalisation de l’intégralité de leurs processus.

Cette digitalisation vise à fluidifier les échanges entre Wafa Immobilier, le notaire et le client tout en assurant une transparence totale et un suivi strict de toutes les transactions grâce à la mise en place d’une passerelle entre les Systèmes d’Information de Wafa Immobilier et la plateforme Tawtik de l’ordre des notaires du Maroc.

Ce programme de digitalisation contient 3 principaux lots avec un déploiement progressif selon le calendrier suivant :

Dématérialisation de l’intégralité des processus de remise des Mainlevées, avec accès automatisé aux arrêtés de situation et authentification des actes de mainlevée : Opérationnel à partir du 04 juin 2022 . Digitalisation de l’authentification des autres actes notamment les actes de déblocages & suivi des garanties : Mise en place prochaine en Décembre 2022. Mise en place de la signature électronique : prérequis engagés des deux côtés en attendant les évolutions du cadre réglementaire

Ainsi, ce programme permettra à terme la dématérialisation sécurisée et progressive de l’ensemble des échanges entre les Notaires et Wafa Immobilier par le biais d’une signature électronique hautement sécurisée au service des clients et des partenaires.