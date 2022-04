Acteur de référence dans le financement des projets immobiliers et précurseur dans le lancement du crédit immobilier en ligne au Maroc, Wafa Immobilier poursuit sa dynamique de digitalisation de ses services, et fait évoluer son site www.wafaimmobilier.com en une plateforme tout-en-un et 100% digitale, consacrée à la recherche et au financement de biens immobiliers.

Depuis plus de 30 ans, Wafa Immobilier s’engage quotidiennement à faciliter l’accès au logement et à accompagner ses clients particuliers et promoteurs partenaires dans la concrétisation de leurs projets immobiliers. Et en tant que partenaire de confiance, elle se devait d’innover et de se transformer pour convertir ces mutations en opportunités.

Wafa Immobilier a donc lancé une nouvelle campagne institutionnelle qui se concentre autour d’une nouvelle signature, « Accompagner vos projets », qui se veut en phase avec ses enjeux stratégiques actuels.

Dans cette optique, Wafa Immobilier a placé la digitalisation de ses process au cœur de son nouveau plan stratégique WImoov 2025, afin d’améliorer l’expérience avec ses clients acquéreurs ainsi que promoteurs.

Wafa Immobilier pousse donc, aujourd’hui plus que jamais, son engagement d’accompagnement. Et ce, en enrichissant son offre digitale, à travers le lancement d’une Marketplace sur www.wafaimmobilier.com, permettant de mettre en relation les futurs acquéreurs de biens immobiliers neufs avec les clients promoteurs partenaires.

Cette nouvelle Marketplace est accessible depuis la page d’accueil du site www.wafaimmobilier.com. Un moteur de recherche offre la possibilité de chercher par ville, par quartier, par typologie de bien et selon le budget souhaité. Par la suite, il est possible de consulter les différents projets proposés, à travers un descriptif détaillé, des photos, des vidéos, des visites virtuelles. Il est également possible de contacter le promoteur directement en un clic, ou bien faire des simulations de crédits à l’aide du simulateur intégré, et même effectuer sa demande de crédit directement sur ce même site.