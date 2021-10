Wafacash, le leader marocain de transfert d’argent, vient d’annoncer le lancement aujourd’hui de son application « Wafacash » qui permet d’envoyer de l’argent à partir de l’Europe vers l’Afrique. Dans sa phase de lancement sont concernés : le Maroc, le Sénégal, le Mali, le Cameroun et la Côte d’Ivoire. Les utilisateurs de l’application « Wafacash » (qui est téléchargeable sur Playstore et sur Apple Store) pourront désormais envoyer de l’argent à partir de l’Europe et à destination des pays précités, en quelques minutes et à des tarifs très compétitifs.

L’offre de lancement exonère toute la clientèle des frais d’envoi du 1er octobre au 30 Novembre 2021 quelles que soient leurs opérations d’envoi. L’envoyeur choisit le pays de réception ainsi que le canal de distribution à savoir le cash, le wallet ou le compte bancaire.

«Proposer un tel service de transfert, qui est à la fois simple, rapide et hautement sécurisé, fut un vrai challenge pour Wafacash et c’est une grande fierté pour nous d’offrir à des milliers de citoyens du Monde la possibilité d’utiliser une application 100% digitale pour transférer de l’argent à leurs proches en toute sérénité et ce, à partir de leur smartphone, a déclaré Samira Khamlichi, PDG de Wafacash. Et d’ajouter que: «l’objectif derrière l’application Wafacash est de permettre à nos compatriotes africains résidents en Europe d’envoyer de l’argent vers l’Afrique grâce une nouvelle solution de transfert d’argent à la fois fiable, efficace et sûre car nous sommes convaincus que l’innovation ne s’arrête pas à imaginer et à mettre en place des solutions et des produits qui pourraient être incontournables demain, elle prend plus de valeur quand elle arrive à relier les meilleurs produits d’aujourd’hui aux meilleures potentialités de demain. Wafacash est heureuse de fêter son 30e anniversaire par cette nouvelle innovation, créée en partenariat avec des experts du marché».

Cette réalisation a été concrétisée grâce à un partenariat stratégique avec Paytop, un établissement de paiement français disposant d’un agrément européen et dûment agréé par l’ACPR (l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution).

La simplicité de l’application rend également l’expérience client encore plus aboutie, puisqu’elle permet à la fois d’allier tarifs avantageux, technologie, rapidité, fiabilité et surtout sécurité. Ainsi, Wafacash et son partenaire utilisent les protocoles de sécurité de pointe à l’instar du cryptage 128 bits et de l’authentification multi-facteurs, et ce, conformément aux exigences du Règlement général sur la protection des données (RGPD) et à la norme PCI.

Il est à noter que l’ensemble de la partie KYC (Know Your Customer) est 100% digitalisée, avec la présence d’un système dynamique d’identification via selfie, mais aussi de reconnaissance de signatures électroniques et de photos de pièce d’identité.

Il convient également de rappeler que Wafacash a toujours été précurseur dans différents domaines financiers et para-financiers de proximité. Elle a, à son actif, le lancement et la commercialisation de plusieurs services et nouveaux modes de paiement aussi bien au Maroc que dans ses pays de présence et qui ont contribué à faciliter le quotidien de centaine de milliers de clients en leur offrant un accès simple et convivial aux 1ers outils de financiarisation. En 2011, elle a innové en commercialisant le transfert d’argent Mobile to Cash sur le couloir Belgique – Maroc grâce à un partenariat avec BCIS, filiale du groupe BelgaCom. Mais encore, Wafacash contribue à la bancarisation des populations non bancarisées, elle a ainsi lancé, depuis 2009, Hissab Bikhir, le premier compte bancaire destiné à une population à faibles revenus qui a été commercialisé au Maroc en partenariat avec sa maison-mère le Groupe Attijariwafa bank ainsi que le premier compte de paiement interopéré sur la place marocaine. Ces produits se distinguent par leurs caractères pratiques, fiables et 100% sécurisés. Ces solutions ont été conçues par Wafacash pour faciliter la vie de ses Clients, mais aussi pour soutenir l’inclusion financière et accompagner l’essor technologique que connaît le continent africain et particulièrement le Royaume du Maroc depuis plus de 10 ans maintenant.

Une campagne de communication de grande envergure à l’échelle internationale et à travers les médias et les réseaux digitaux, va accompagner le lancement de cette nouvelle application Wafacash.