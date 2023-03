Driss Fedoul, prend les rênes de Wafasalaf en tant que président du Directoire. Il succède ainsi à Badr Alioua, à compter du 27 février 2023.

Driss Fedoul est diplômé de l’ISCAE (Institut Supérieur de Commerce et d’administration des entreprises). Il a rejoint Wafasalaf en 2001 en intégrant le réseau commercial, avant de gravir les échelons, à force d’efforts réguliers et de véritable implication.

Directeur du Traitement du Risque en 2010, Directeur du Pôle Risque en 2012. Il est nommé membre du Directoire en 2013 en tant que directeur du Pôle Crédit et puis directeur du Pôle Développement Commercial et Marketing.

Driss Fedoul justifie de 22 ans d’expérience au sein de Wafasalaf, où il a fait montre de détermination, d’engagement et de résilience. On lui reconnaît un professionnalisme de grande qualité et un sens du collectif lui a valu le respect de ses pairs et de ses collaborateurs.

Il s’est vu confier, tout au long de sa carrière, plusieurs projets stratégiques qui ont permis à l’entreprise de consolider son leadership responsable, dans la proximité et l’excellence.

Avec la prise de ses nouvelles fonctions, Driss Fedoul viendra insuffler à Wafasalaf, une nouvelle dynamique qui puisera ses sources dans les valeurs fortes de l’entreprise.