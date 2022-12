Le sélectionneur national, Walid Regragui, a affirmé que les composantes de l’équipe nationale de football, qualifiée aux quarts de finale du Mondial, dédient cet exploit à SM le Roi Mohammed VI et au peuple marocain.

« Nous dédions cette qualification historique à SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste et à l’ensemble du peuple marocain », a-t-il dit lors de la conférence de presse tenue à l’issue du huitième de finale remporté par le Maroc aux dépens de l’Espagne (3-0, t.a.b, 0-0 après prolongations).

« Je tiens à exprimer mes chaleureuses félicitations à SM le Roi et au peuple marocain pour cet exploit » inédit dans l’histoire du football marocain, a-t-il ajouté.

Après avoir souligné que le Souverain n’a eu de cesse de soutenir l’équipe nationale pour réaliser davantage de performances et promouvoir le football national, le sélectionneur national a relevé que l’appel téléphonique qu’il a reçu de SM le Roi constituera une source de motivation pour le Onze national afin d’aller plus loin dans cette compétition planétaire et réaliser davantage de performances.

A l’issue du match qui a opposé, mardi, la sélection nationale de football à son homologue espagnole, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a félicité les membres de l’équipe nationale pour leur parcours et leur qualification historique aux quarts de finale de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar-2022. Le Souverain S’est ainsi entretenu au téléphone avec le Président de la Fédération Royale Marocaine de Football, Fouzi Lekjaa, et l’entraîneur de l’équipe nationale, Walid Regragui, auxquels le Souverain a exprimé Ses sincères félicitations aux joueurs et aux staffs technique et administratif qui ont su donner le meilleur d’eux-mêmes et accomplir un parcours excellent au cours de cette compétition sportive majeure.