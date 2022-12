A la suite du duel ayant opposé les Lions aux Bleus, au titre de la demi-finale de la Coupe du Monde 2022, Walid Regragui a déclaré au micro de TF1: « On a donné le maximum, c’est le plus important. On a perdu beaucoup de monde: Aguerd avant l’échauffement et d’autres joueurs. C’était beaucoup pour nous. En deuxième mi-temps on a poussé, c’était beaucoup mieux. Mais ça n’enlève pas ce qu’on a fait. »

Dans une autre déclaration, accordée à beIN Sport, Regragui a affirmé: « On a confiance en tout le monde. Le plus important c’est d’avoir donné une bonne image, d’avoir montré au monde que le football marocain existait, qu’on avait des beaux supporters. Pour atteindre le très, très haut niveau, aller gagner une Coupe du monde, il faudra encore travailler mais on n’est pas très loin. »