L’Institut Groupe CDG et Madaëf se penchent sur les écosystèmes touristiques. Les deux organisent, jeudi 29 septembre, un webinaire qui réunira des experts et d’autres intervenants afin de dresser les pistes d’impulsion et de multiplication des options opérationnelles pour la montée en gamme, la professionnalisation et l’intégration des écosystèmes du tourisme.

Modéré par Aziz Boucetta, directeur de publication Panorapost, le webinaire verra l’intervention de Housna Medaghri Alaoui, directrice Innovation et Business transformation de Madaef, Jean Luc Boulin, consultant en tourisme, Amal Chevreau, Policy Analyst à l’OCDE; et Larbi Safaâ, Pr à l’Ecole supérieure de technologie d’Essaouira, Université Cadi Ayyad.