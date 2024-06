Western Union a inauguré ce 26 juin son premier concept store en Afrique, situé dans la ville satellite d’Errahma, près de Casablanca, en partenariat avec Cash Plus. Ce nouvel espace permet aux clients d’envoyer et de recevoir des fonds à l’international, dans le cadre de la stratégie « Evolve 2025 » de l’entreprise.

Mohamed Touhami el Ouazzani, vice-président régional de l’Afrique chez Western Union, a souligné l’importance du Maroc et de l’Afrique dans le plan de croissance de l’entreprise.

En 2023, le Maroc a reçu environ 12 milliards de dollars de transferts, représentant environ 8% du PIB du pays, une source vitale pour de nombreuses familles marocaines.

Hazim Sebatta, PDG de Cash Plus, a mentionné que cette collaboration vise à améliorer l’expérience de transfert d’argent pour les clients. L’initiative a pour objectif d’offrir un meilleur soutien et une plus grande accessibilité.

Les concept stores de Western Union, au nombre de 200 dans le monde, font partie de la stratégie « Evolve 2025 » en servant de point de contact pour l’activité de vente au détail. Cette approche vise à moderniser et simplifier les services de transfert d’argent international, en renforçant l’engagement de l’entreprise envers l’inclusion financière au Maroc et en Afrique.