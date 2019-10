L’ex-ambassadeur de la République de Finlande au Maroc, Anne Vasara, s’est vue remettre, à Helsinki, le Wissam Alaouite de l’ordre de Grand Officier, qui lui a été décerné par le Roi Mohammed VI au terme de sa mission diplomatique dans le Royaume.

La distinction royale a été remise à la diplomate finlandaise par l’ambassadeur du Royaume auprès de la Finlande et de l’Estonie, Mohamed Achgalou, au cours d’une cérémonie qui s’est déroulée en présence de responsables des ministères des Affaires étrangères et du Commerce, de la Direction du protocole, du corps diplomatique accrédité à Helsinki et de plusieurs personnalités du monde de la culture et des affaires.