Infomediaire Maroc – Le DG de la Marocaine des jeux et des sports (MDJS), Younes El Mechrafi, a été nommé, à Buenos Aires, président de l’Audit Committe de la Word Lottery Association (WLA), à l’occasion de son congrès international qui se tient dans la capitale argentine.

Dans une déclaration, El Mechrafi a indiqué que cette nomination se veut un hommage au Maroc, à la MDJS, ainsi qu’au continent africain, qu’il représente à ce congrès en sa qualité que secrétaire général de l’Association des loteries d’Afrique.

Ce couronnement constitue également une reconnaissance de l’expertise marocaine et des bonnes pratiques de la MDJS en matière de bonne gouvernance, a-t-il dit, ajoutant que sa nomination à ce poste témoigne également de la crédibilité dont jouit la MDJS.

Il a indiqué qu’après la tenue de l’Assemblée générale de la WLA à Buenos Aires, le comité exécutif de cette association a tenu une réunion au cours de laquelle il a été élu président de l’Audit Committe. L’Audit Committe, a-t-il expliqué, a pour mission de veiller à la bonne gouvernance au sein de la WLA, qualifiant sa nomination de « reconnaissance des bonnes pratiques de la MDJS en matière de gouvernance et de jeu responsable ».

La MDJS est consciente depuis des années des enjeux liés à la bonne gouvernance et au jeu responsable, a dit El Mechrafi. Il a également indiqué que quatre comités ont été mis en place par la WLA, dont les comités du jeu responsable et de la sécurité du système des loteries, précisant que le Maroc est représenté dans les deux comités.

La MDJS a indiqué, dans un communiqué publié à cette occasion, que cette nomination témoigne d’une « nouvelle reconnaissance internationale de la MDJS qui voit ainsi son expertise et son implication constante dans la promotion de la bonne gouvernance et du jeu responsable reconnue par ses pairs ».

Regroupant 148 loteries issues de 83 pays des cinq continents, la World Lottery Association est l’autorité mondiale en matière de paris et de loteries et revendique les hauts standards au niveau de la responsabilité corporative et des principes de jeu responsable, précise le communiqué. La WLA soutient également ses membres dans la « réalisation de leurs objectifs et contribue à la diffusion des bonnes pratiques au sein de la profession avec pour principale mission la mise en place des standards les plus stricts sur la responsabilité sociale, le jeu responsable, la sécurité et l’intégrité des systèmes et la gestion du risque ».

La MDJS, au titre de la conformité de ses pratiques avec les meilleurs standards internationaux en matière de jeu responsable, a obtenu la plus haute certification de « Jeu responsable » de la WLA ainsi que le certificat d’alignement au référentiel « Jeu responsable » de l’European Lottery Association depuis juin 2013, précise le communiqué.

Par ailleurs, la MDJS, représentée par son directeur général, est membre en 2015 du comité exécutif de GLMS (Global Lottery Monitoring System), « un système mondial de surveillance des fraudes dans les paris sportifs, avec pour mission de préserver l’intégrité du sport contre les menaces liées aux matchs truqués et manipulations de toutes compétitions sportives à travers le monde ».