Infomédiaire Maroc – L’Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX), l’Agence Marocaine du Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE) et l’Institut Marocain pour la Normalisation (IMANOR) conduisent une délégation constituée d’une dizaine d’entreprises marocaines au World Halal Summit qui se tient du 29 novembre au 2 décembre 2018 à Istanbul en Turquie.

La grand-messe du marché Halal mondial est organisée par l’Expo Halal en coopération avec le Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDT), l’Institut de Normalisation et de Métrologie des Pays Islamiques (SMIIC), sous les auspices de la présidence de la République de Turquie, et connait la participation du président de la République de Turquie, M. Recep Tayyip ERDOĞAN.

En étant le plus grand rassemblement des acteurs du Halal au monde, le World Halal Summit vise à sensibiliser le monde entier au Halal en réunissant des experts pour discuter en détail des questions importantes sur ce marché. Il est réputé également pour la création d’un environnement où les problèmes et les difficultés peuvent être librement discutés. Ce rendez-vous constitue une plateforme fiable des acheteurs et des délégations d’affaires de plus de 80 pays pour répondre aux besoins des pays musulmans et non-musulmans en matière de produits et services Halal.

L’objectif de cette participation est de promouvoir l’offre exportable marocaine sur cette niche dont le marché mondial a été estimé en 2017 à 2 Billions de dollars et qui constitue un enjeu important pour les exportateurs marocains. «Cette représentation au sommet mondial du Halal va nous permettre de repérer de nouvelles opportunités Business. Aujourd’hui l’ASMEX œuvre à dynamiser l’offre exportable nationale à l’adresse de ce marché et l’élargir vers d’autres secteurs à fort potentiel tout en accompagnant les TPE à rejoindre la course afin de profiter de cette montée en gamme du Halal dans le monde. » a déclaré M.Hassan Sentissi El Idrissi, président de l’ASMEX.

Il est à noter que l’économie mondiale du Halal devrait doubler en 2018. Aujourd’hui ce marché devance les marchés mondiaux à savoir la Chine et les États-Unis. Du côté marocain, l’offre exportable nationale est positionnée principalement sur des secteurs tels que la cosmétique, l’alimentaire et les produits pharmaceutique. Néanmoins, plusieurs opportunités s’offrent dans des niches à fort potentiel telles que la finance, le tourisme et le textile.

Rédaction Infomédiaire