Le Rabat Marriott Hotel a été nominé pour trois différents prix du World Travel Awards. Étant l’un des nouveaux hôtels de la capitale, cette oasis urbaine s’est distinguée grâce à son centre de conférence sophistiqué qui accueille les grandes organisations du monde pour leurs événements de grande envergure, ainsi, l’établissement est nominé pour trois catégories :

Premier hôtel d’affaires du Maroc 2023

Meilleur hôtel de conférence du Maroc 2023

Meilleur nouvel hôtel d’Afrique 2023

L’hôtel, à l’emplacement idéal au centre de la capitale, est la destination parfaite pour célébrer tous les événements selon tous les profils possibles avec ses salles de réunions modulables dotées des dernières technologies.

Ses restaurants aux spécialités multiples y proposent une expérience gastronomique grâce à des univers singuliers qui rendent hommage à l’art de la table. Le restaurant « Le Grill Robuchon » invite les convives à déguster à la française les recettes succulentes, tandis que le Restaurant « Ikatza » les charme avec des plats inspirés de la cuisine basque et méditerranéenne. Quant à ses chambres épurées et ses suites spacieuses, un séjour confortable et un service exceptionnel y sont garantis.

Le Rabat Marriott Hotel est un établissement aux atouts exceptionnels qui présente un séjour mémorable à Rabat. Une des villes impériales les plus intéressantes du Maroc, la capitale offre des attractions touristiques qui font rêver ses visiteurs dont la tour Hassan, le mausolée Hassan II, La Kasbah de l’Oudaya et Chellah.

La ville aussi traditionnelle que moderne présente des centres de loisirs au design inédit et différentes activités qui garantissent le divertissement.

L’établissement contemporain procure également de la paix chez ses visiteurs et propose des moments de détente et de bien-être avec le sublime Spa Marriott Rabat aux soins apaisants. L’hôtel laisse aussi place à plusieurs événements aux ambiances variées au plus grand plaisir de ses convives.

Avec tous ces atouts offrant le cadre le plus agréable pour fêter un partenariat, réunir ses collaborateurs ou encore organiser une grande célébration, le Rabat Marriott Hotel est désormais la référence hôtelière en Afrique.