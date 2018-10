Infomédiaire Sport – Le pilote marocain Mehdi Bennani s’est illustré, dimanche 7 octobre 2018, sur le circuit de Wuhan en Chine. Mehdi Bennani a su à nouveau se dépasser en décrochant sa première victoire en 2018, au terme de la deuxième course de la coupe du Monde FIA des Voitures de Tourisme (WTCR) lors de l’étape de Wuhan.

Parti en pole position lors de la deuxième course, Mehdi Bennani, au volant de sa Volkswagen Golf GTI TCR, a pu maitriser la concurrence et notamment contenir au dernier tour de la course une « attaque à la chicane » provenant du pilote Aurélien Comte, pour finalement décrocher une victoire pleine de suspense. Il s’agit du troisième podium de l’année pour Bennani, après celui de la « Race of China-Ningbo » et la « Race of Morocco ».

Au terme de la « Race of China-Wuhan », le champion national a gagné 27 précieux points ce qui lui permet d’être classé 13ème avec 121 points au classement général.

Rédaction Infommédiaire