Après une belle performance avec son cheval « All at Once » au concours international de dressage S’hertogenbosh aux Pays Bas, le cavalier marocain Yessin Rahmouni représentera officiellement le Royaume du Maroc à la finale de la Coupe du Monde 2022 en dressage. Cette qualification marquera ainsi la première participation pour le Maroc à une finale de la Coupe du Monde en Dressage. Il est à rappeler que Yessin Rahmouni et All at once ont passé la visite vétérinaire avec succès le mercredi 6 avril.

Cet évènement incontournable du paysage équestre international est prévu du 06 au 10 avril 2022 à Leipzig en Allemagne et réunira les meilleurs cavaliers de saut du monde.

Pour rappel, le dresseur marocain Yessin Rahmouni a participé à deux reprises aux Jeux Olympiques. Une première à Londres en 2012 avec Floresco NRW, devenant le premier cavalier marocain à se qualifier dans la discipline de dressage pour les jeux olympiques, faisant, par conséquent, du Maroc le premier pays africain et arabe à atteindre ce niveau de compétition en dressage. Une deuxième participation aux Jeux Olympiques Tokyo 2020 avec son fidèle étalon « All At Once » a été également un triomphe pour le couple et le Royaume.

Le parcours du cavalier marocain a également été marqué par la participation en 2014 aux Jeux Équestres Mondiaux à Caen en Normandie, avec Floresco NRW.

Il est à souligner que Yessin Rahmouni se hisse à la 97ème position du classement mondial de la FEI (Fédération Equestre Internationale) publié en mars 2022, lui conférant ainsi une place parmi les 100 meilleurs couples du monde en dressage.