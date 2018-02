Infomédiaire Maroc – GPC (Gharb Papier et Carton), filiale de Ynna Holding, a annoncé avoir obtenu la certification BRC/Food Certification – Category High Hygien (British Retail Consortium/Institute of Packaging) dans le cadre de son activité de conception et de fabrication de produits d’emballage pour les secteurs agricole et industriel, sur le site d’Agadir. Cette certification est un référentiel britannique, exigé par les principaux distributeurs de Grande-Bretagne.

Elle permettra à l’entreprise de soutenir le développement des exportations vers le marché britannique des fruits et légumes produits au sud du Maroc. La norme sera rapidement étendue aux 7 sites de production de l’entreprise, à commencer par les sites GPC à Atlantic Free Zone et Mohammedia. A noter que GPC a investi 2 millions de dirhams pour respecter le cahier des charges de la certification.

Rédaction Infomédiaire