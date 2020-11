La Fondation marocaine pour l’éducation financière (FMEF) annonce mardi le lancement d’un programme d’activités s’étalant sur un mois à l’occasion de la Journée mondiale de l’Epargne, célébrée le 31 octobre de chaque année. Principalement axé sur le digital et la radio, compte tenu des conditions de distanciation actuelles, ce programme prévoit une série de podcasts et spots sur plusieurs chaînes radios, dans le cadre de la campagne d’éducation financière en cours (#rdvavecl’éducationfinancière), ainsi que des webinaires animés par des experts en éducation financière autour de l’Épargne ciblant notamment les jeunes, les ménages et les entrepreneurs, indique la Fondation dans un communiqué.

Au menu de la célébration de cette journée, figurent aussi des sessions de formation et de sensibilisation à distance à l’attention de différentes cibles, ainsi que des émissions radiophoniques pour informer sur l’événement et souligner l’importance de l’épargne et de l’éducation financière sur ce sujet. Le programme comprend également un plan éditorial dédié aux réseaux sociaux comprenant des publications quotidiennes (capsules vidéo, jeux, témoignages, micros-trottoirs…), fait savoir la même source.

La Journée mondiale de l’Epargne a pour principal objectif de sensibiliser les citoyens à l’épargne, son importance, ses méthodes et ses formes et ce, à travers des actions d’éducation financière et des discussions et échanges sur les expériences et bonnes pratiques en la matière.