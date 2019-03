L’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS), en partenariat avec la Fondation Marocaine pour l’Éducation Financière (FMEF), se mobilise pour l’éducation financière.

En effet, consciente que l’éducation financière est une composante majeure de l’inclusion financière et de la protection des consommateurs, l’ACAPS participe à la 8ème édition des journées de la finance pour les enfants et les jeunes, organisée par la Fondation Marocaine pour l’Education Financière (FMEF).

Cette huitième édition se tient dans le cadre de l’évènement international de grande envergure « Global Money Week » auquel prennent part 169 pays et dont le nombre de bénéficiaires s’élève à 32 millions de jeunes.

L’ACAPS ouvre ainsi ses portes du 25 au 29 mars 2019 et organise des séances d’information et de sensibilisation sur les thèmes de l’assurance et de de la prévoyance sociale au Maroc, au profit de plus de 1 300 bénéficiaires (élèves , lycées privés et publics, BTS, OFPPT). Les bénéficiaires de ces formations disposeront également de supports pédagogiques conçus par l’ACAPS et la FMEF.

Depuis son lancement en 2012, plus de 800.000 jeunes ont bénéficié́ des Journées de la Finance pour les Enfants et les Jeunes (JFEF) organisées par la FMEF et ses partenaires.