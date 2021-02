L’Agence Marocaine pour l’Efficacité Enégétique (AMEE), l’Agence Nationale pour la Promotion de la PME (MarocPME), l’Union européenne via le Programme d’Appui à la Compétivité et à la Croissance verte, le Cluster Solaire et l’Agence de Coopération internationale allemande (GIZ) ont organisé une cérémonie de cloture de l’initiative pour l’entrepreunariat vert « Ecostart ». Cet évènement qui s’est déroulé en ligne, le 28 janvier 2021 en présence de 50 participants, a été l’occasion de valoriser les 50 projets accompagnés dont 10 lauréats, et de réaffirmer l’engagement des partenaires d’Ecostart à soutenir leur développement.

Saïd MOULINE Directeur Général de l’AMEE a souligné que le Maroc est prêt pour faire de l’économie verte un vrai levier de relance pour faire face à la crise économique post-Covid19. C’est dans ce cadre particulier que cet appel à projet « Ecostart» puise tout son sens. L’AMEE a appuyé cette initiative en apportant un accompagnement aux projets sélectionnés à travers le renforcement de capacités technique des solutions proposées, et le soutien finacier, en offrant une enveloppe financière partagée par les 10 lauréats et qui servira pour l’acquisition d’équipements et matériels.

De sa part Brahim ARJDAL, Directeur Général de l’Agence Maroc PME, s’est félicité des résultats atteints et de la synergie developpée entre les différents acteurs institutionnels. Il a, par ailleurs, invité les porteurs de projet sélectionnés à profiter des opportunités de developpement qu’offre le nouveau programme « Tatwir – Croissance verte » lancée récemment.

Pour Claudia WIEDEY, Ambassadrice de l’UE au Maroc « Les 50 projets accompagnés par Ecostart témoignent du potentiel entrepreuneurial de l’économie verte au Maroc. Avec Ecostart, l’Union européenne est heureuse de contribuer à l’émergence d’un tissu de très petites et moyennes entreprises innovantes, qui participent à la protection de notre environnement. C’est l’esprit du Green deal ».

L’appel à projets lancé en juin 2020, malgré un contexte sanitaire difficile lié à la pandémie de COVID-19, a connu un vif succès en recevant plus de 360 propositions de projets portés par des entrepreneurs, dont 30% de femmes, de plusieurs régions du Royaume. Ces projets couvrent plusieurs secteurs verts tels que la gestion de déchets, les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, le green IT et les éco-solutions liées à la gestion ou en réponse des crises sanitaires et économiques.

Tous les projets reçus ont bénéficié de 5 jours d’atelier en ligne et de séances de coaching. 45 d’entre-eux ont formalisé leur plan d’affaires et renforcé leurs produits et services pour un meilleur accès aux marchés. A l’issue de l’accompagnement, 10 projets ont été sélectionnés par un jury d’experts et recevront une dotation financière pour leurs investissements de démarrage.

Pour Roland GROSS, coordinateur du Cluster Développement Economique Durable de la GIZ Maroc, la collaboration entre plusieurs partenaires institutionnels montre la convergence des objectifs du développement durable et la nécessité de développer davantage une offre « verte » destinée aux entrepreneurs de demain et de créer un marché pour l’économie verte au Maroc.

Les projets gagnants d’Ecostart 2020 sont :

– Briques écologiques par ASM Ecomatériaux : Recyclage des débris et déchets de construction pour fabrication des briques écologiques, isolantes et compététives

– HydroFarm par MSud Sarl AU : Culture hydroponie pour la production de fourrage pour bétails dans des régions arides avec des conditions climatiques difficiles

– Idyr by Boucharouette eco-création : Recyclage de déchets de textiles pour la fabrication d’accésoires et articles de modes

– Litorals Sarl AU : Production de shampoings secs à base de produits de terroirs, 100% made in Morocco

– Mupo par Easyrun Sarl : Collecte et transformation des bâches issues de l’industrie publicitaire pour la production de cartables et fourniture scolaire

– Neosouk : Production de cuir végan à partir de la valorisation des raquettes de figuier de barbarie

– Newjoule : Elaboration d’une solution digitale de la gestion et optimisation de la consommation énergétique des foyers

– Tatmine : Applications de gestion et d‘optimisation de la consommation des produits alimentaires en vue d’éviter le gaspillage alimentaire

– Vermistep par Techrad Sarl : Elaboration d’un biofiltre à base de verres de terre pour l’épuration et la réutilisation des eaux usées

– Wave Beat par Atarec : Exploitation de la houle maritime pour la production de l’énergie à travers un concept innovant

A travers les offres des partenaires d’Ecostart, les autres projets pourront également continuer de bénéficier d’un accompagnement technique additionnel et de coaching destinés à renforcer leur promotion et leurs capacités d’accès aux marchés.