Le Conseil d’Administration du Groupe ISCAE s’est réuni Jeudi 28 Janvier 2021 à 15h30, au siège de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) à Casablanca, sous la présidence de Moulay Hafid ELALAMY, Ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Economie Verte et Numérique. Etant donné la situation sanitaire exceptionnelle, ce Conseil s’est tenu en mode hybride (présentiel et distanciel).

Les membres du Conseil d’Administration du Groupe ayant pris part aux travaux ont examiné les différents points à l’ordre du jour :

Ø Approbation du Procès-Verbal du Conseil d’Administration du 20 Février 2020

Ø Rapport Annuel 2019/2020

Ø Candidatures au poste de Directeur de l’ISCAE-Casablanca

Ø Rapport du Comité d’Audit

Ø Conformité Comptable et Fiscale

Ø Projet de Budget 2021

Ø Questions Diverses

Le Conseil d’Administration a pris connaissance des principaux faits marquants de l’année 2020. Le bilan des réalisations du Groupe ISCAE s’avère riche et dense. Il ne se limite pas uniquement à assurer la continuité des activités pédagogiques – telles que la reprise des cours, soutenances, concours et examens -, mais il couvre plusieurs axes de développement, à savoir la réaccréditation AMBA pour cinq ans, la réaccréditation nationale de toutes les filières du parcours Grande Ecole, le renforcement de la visibilité à l’international et l’amélioration de la conformité.

Les membres présents ont félicité les équipes du Groupe ISCAE pour le travail réalisé et les résultats probants atteints dans des conditions difficiles. Ils ont exprimé leur volonté d’apporter leur soutien pour accompagner la dynamique de l’ISCAE.

Au terme de ce Conseil, la Directrice Générale du Groupe ISCAE, n’a pas manqué de remercier chaleureusement le Ministère de tutelle : de l’Industrie, du Commerce, de l’Économie Verte et Numérique, le Ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration et le Ministère de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ainsi que les autorités locales pour l’accompagnement bienveillant durant cette période inédite .