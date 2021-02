Un total de 12 contrats-objectifs régionaux ont été signés, mardi à Rabat, lors d’une cérémonie présidée par la ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Nouzha Bouchareb, avec les départements régionaux du ministère en vue d’accompagner et de suivre de près la mise en œuvre de son plan de relance au titre de l’année 2021.

Signés lors d’une rencontre sur la mise en œuvre des plans d’action du ministère et de ses départements régionaux, ces contrats-objectifs, basés sur une approche participative, s’inscrivent dans le cadre de la mise en oeuvre du chantier structurant de la régionalisation avancée et de la décentralisation pour une relance économique territorialisée permettant d’atteindre les 17 Objectifs du développement durable (ODD), notamment l’objectif 11 pour un modèle de développement durable, intégré, inclusif et attractif.

Le contrat-objectif régional se veut également un outil contractuel qui permettra au ministère d’accompagner et de suivre de près la mise en œuvre de son plan d’action en matière d’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la politique de la ville.

Ces contrats-objectifs déclinent les engagements des départements régionaux et locaux du ministère pour mettre en œuvre au niveau de chaque région son plan de relance de 2021 et déterminent les mesures de suivi et d’évaluation des programmes convenus sur la période d’une année.

Ces accords ont été signés par Mme Bouchareb, d’une part, et les inspecteurs régionaux de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Architecture, les directeurs des agences urbaines ainsi que les Directeurs régionaux, provinciaux et préfectoraux de l’Habitat et de la Politique de la Ville, en présence des responsables des différents services centraux.

La rencontre a été également marquée par le lancement du projet du géoportail national des documents de l’urbanisme approuvés en coopération avec 29 agences urbaines du Royaume (www.taamir.gov.ma), qui constitue une plate-forme cartographique et numérique à même de soutenir les efforts déployés dans le domaine de l’authentification des documents de l’urbanisme et la fourniture de données urbanistiques assorties de coordonnées géographiques nécessaires pour accompagner l’investissement et le développement territorial.

Ce portail en ligne permettra la publication électronique de 690 documents urbanistiques approuvés dans leur première version et enrichis de façon permanente, sur la base des services numériques fournis par les agences urbaines tout en assurant l’inclusion numérique des documents d’urbanisme approuvés.

Cette rencontre a été aussi l’occasion de signer deux nouvelles conventions à vocation sociale en vue d’améliorer les conditions de vie des fonctionnaires et de leurs familles, de veiller à la stabilité du climat social et au maintien de la cohésion sociale et ce dans le cadre de la mise en œuvre des Hautes Orientations Royales visant à accorder une attention particulière au capital humain en renforçant les valeurs de solidarité, de soutien et l’esprit d’appartenance.

La première convention, portant sur le dossier du logement des fonctionnaires, des agents et des employés des organismes sous-tutelle, a été signée avec le Groupe Al Omrane. Elle porte sur la construction de 200 logements à Témara, au sein du lotissement Al Wifaq, dédiés aux fonctionnaires au niveau du Central, des composantes régionales de Rabat-Salé-Kénitra ainsi que des fonctionnaires de la Préfecture Skhirate-Témara et de la Province de Témara, dans l’objectif de mettre à la disposition de cette catégorie ciblée des produits abordables à des prix préférentiels.

Quant à la deuxième convention, elle a également été signée avec le Groupe Al Omrane et porte sur la construction du Club des fonctionnaires dudit ministère.

Ce projet s’étale sur une superficie globale de 5 hectares dans la ville nouvelle de Tamesna. Il abritera notamment l’administration du club, une salle de soins infirmiers, des restaurants, un centre de formation, une réception et un centre d’hébergement, une piscine couverte, un club pour les enfants, un complexe sportif englobant une piscine couverte et des salles de sport, une salle polyvalente (conférences et fêtes) ainsi que des terrains de sport.